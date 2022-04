Rifiuti a Roma: tante discussioni ma la situazione non cambia, peggiora

Negli ultimi giorni la situazione rifiuti a Roma è tornata in evidenza tra gli argomenti più discussi dei politici. Importante precisare che invece i cittadini non hanno mai smesso di denunciare “il degrado” in cui sono costretti a vivere. Comunque, tra un “Termovalorizzatore si, termovalorizzatore no”; “Qui si può fare, qui non si può”; “Risolveremo la questione”; le piazze principali di Roma, e non solo, hanno accolto i turisti con un bell’ammasso di spazzatura perso per strada. A parte la brutta figura con chi viene a visitare, quella che viene considerata una delle città più belle del mondo, i residenti, che ci vivono tutti i giorni, come dovrebbero sentirsi?

I rifiuti a Roma sono fuori controllo

Tantissimi gli utenti su Facebook che, stremati, condividono foto dei loro quartieri. Non sanno più dove buttare la loro spazzatura, non sanno più che senso ha rispettare le regole della raccolta differenziata e, soprattutto, non sanno più se continuare a sperare che qualcosa un giorno possa cambiare. A volte si pensa che questa vicenda riguardi solo la periferia, solo i posti che risultano lontano dal centro e in alcuni casi, addirittura, il comportamento è giustificato: “Tanto qui non ci passa nessuno e non mi vedono”.

Ma nonostante non ci possa essere giustificazione per nessun luogo, questa è una foto scattata da una signora al Pantheon il 24 Aprile: “Rifiuti al Pantheon ma non solo, direi ovunque… sotto lo sguardo di centinaia di turisti, anche stranieri!!!! Che vergogna!”

Foto di Marta Nat

Questa foto al centro, quindi, che giustificazione dovrebbe avere? Nessuna. Per di più, oltre ovviamente i danni all’ambiente, non è passata inosservata la reazione di alcuni stranieri nel vedere la città “abbandonata“. Ultimamente sembra infatti che a Roma ci sia stato “il boom” dei turisti. La stagione è anticipata e rispetto gli anni scorsi le prospettive verso i prossimi mesi sembrano essere molto positive. Ma se queste sono le condizioni in cui viene presentata la Capitale, le conseguenze non potranno essere altrettanto.

“Da tanto mischiano tutto a tanto bruciano tutto”

Sono tantissime le testimonianze di utenti che raccontano ciò che vedono nelle strade quotidianamente. A Valle Aurelia in tanti si lamentano che a volte non riescono neanche a passare nel marciapiede per la tanta spazzatura: materassi, televisori, buste, di tutto. La maleducazione della gente, il poco controllo e tanti provvedimenti mancati stanno portando inevitabilmente “a una situazione di degrado non da poco”.

“Hanno saputo che poi andrà tutto nell’inceneritore, quindi hanno smesso di differenziare”, spiega un utente su Facebook. “Anche io ho fatto un selfie… una risata vi seppellirà”

Foto di Mariella Guerrini