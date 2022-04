La Capitale torna a vivere: boom di presenze nelle fiere, nei parchi e sul litorale (FOTO)

“Finalmente si torna a vivere“. È questo il leitmotiv del weekend che, complice il clima di festa e la possibilità di effettuare un fine settimana più lungo del solito, vede la presenza nella Capitale di moltissime persone. La città è letteralmente esplosa, facendo registrare il tutto esaurito nelle fiere, nei parchi e sul litorale.

L’enorme udienza di pubblico si era registrata già ieri, mentre oggi questo positivo andamento viene ulteriormente confermato. Le temperature leggermente più fresche e la pioggia non hanno infatti fermato la voglia di evasione e di divertimento sia dei turisti sia dei cittadini che oggi si godono Roma all’insegna del relax e della compagnia.

Protagonista assoluto di questo fine settimana le fiere, gremite di persone. Ne è un esempio quella dello street food ad Ostia, e quelle organizzate a Campoleone e Fiumicino. Ciò è senz’altro un segnale di crescita importante. Infatti, nonostante due anni di pandemia (che ancora non è finita) e le scene di guerra che ogni giorno sentiamo al telegiornale, Roma continua a regalare forti emozioni donando momenti di felicità a chi le fa visita.

Boom di turisti (e non) su tutta Roma

Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca spiega che “un italiano su quattro ha allungato le vacanze di Pasqua fino al 25 Aprile“. Questo spiegherebbe il pienone in tutte le strutture ricettive e le tante prenotazioni “last minute” di questi giorni. Pasqua e Pasquetta sono state giornate che hanno dimostrato come le persone abbiano voglia di tornare a essere spensierate godendosi le meraviglie della città. Nonostante il tempo sia un po’ indeciso, le file nei bar, nelle fiere, dal gelataio, nei negozi non solo non cessano di esistere ma si raddoppiano.

Una vera manna dal cielo per i ristoratori e i gestori dei locali, in quanto il settore del turismo in questi due anni ha avuto perdite fino all’80%. Il futuro però rimane in salita, alcuni esperti infatti sostengono che il 90% degli italiani quest’anno sceglierà di passare le vacanze in Italia piuttosto che all’estero.

Tantissimi americani, francesi, spagnoli e turisti nord europei

Se si pensa all’anno scorso, nel periodo di Pasqua, l’Italia era chiusa e nessuno poteva entrare o uscire dal Paese. Nel frattempo però paesi come Grecia e Spagna, rimasti aperti, avevano iniziato presto la stagione accogliendo turisti nord americani ed europei. Quest’anno invece anche l’Italia ha deciso di “velocizzare i tempi” dando la possibilità ai turisti di godere delle bellezze di Roma e non solo.

Tanti, tra cui molti italiani, preferiscono andare sul litorale per ammirare il mare e provare a fare qualche tuffo sfidando il meteo. Altri amano invece distendersi nei parchi per giocare a pallone, fare un picnic o stare con la famiglia. Villa Pamphili in particolare è così stracolma di gente che a volte trovare parcheggio è quasi impossibile.

Finalmente i ragazzi tornano a sognare

Se di giorno il boom di persone si vede nei parchi, nelle fiere o sul litorale, di notte tutti i ragazzi della Capitale si trovano sicuramente a un concerto. Dopo un periodo in cui gli spettacoli o i locali sembravano solo un sogno, ora nessuno riesce a perdersi neanche un appuntamento. La voglia di condividere l’emozione nel vedere il proprio cantante preferito tornare sul palco è tanta e le file chilometriche di ragazzi che urlano e saltano ne sono la dimostrazione.

Ma non solo concerti. Una folla di giovani “inonda” anche le strade del centro città, approfittando di questo lungo fine settimana per concedersi una passeggiata con gli amici, con la propria famiglia e perché no, scoprendo insieme le bellezze storico-artistiche della Capitale.