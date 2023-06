Roma, i fratelli Bianchi a processo per maltrattamenti sugli animali: la denuncia di Earth

Roma. Ancora guai con la giustizia per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in carcere con l’accusa di aver ucciso il giovane Willy Monteiro Duarte. Com’è noto, Willy è stato massacrato di botte fino ad ucciderlo, in un’ escalation di violenza che non gli ha lasciato scampo. I terribili fatti risalgono al 6 settembre del 2020 e da quel momento, le indagini sono proseguite, arrivando fino alla carcerazione dei due fratelli, peraltro già noti alle forze dell’ordine. Ora, per loro si apre un altro capitolo giudiziario che li vedrebbe protagonisti di un’ennesima storia di violenza e di maltrattamenti e stavolta a danno degli animali. Tutto è partito a seguito della denuncia dell’associazione Earth, la quale nel processo si è poi costituita parte lesa.

Code e orecchie tagliate, farmaci scaduti da anni, traffico illecito e maltrattamenti nei canili/gattili: 26 strutture sequestrate

Il processo questa mattina a Roma e la denuncia di Earth

Si è aperto questa mattina presso il tribunale penale di Roma il dibattimento per maltrattamenti agli animali in cui imputati sono i Marco e Gabriele Bianchi, i due fratelli rei di aver brutalmente ucciso Willy Monteiro Duarte. Infatti, proprio durante le indagini per l’assassinio del giovane, sui loro cellulari sono state ritrovate immagini di torture ad animali. Alla luce di ciò, EARTH, associazione nazionale di protezione degli animali, ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica tramite il proprio legale di fiducia Avv. Patrizia Giusti ed è stata riconosciuta parte lesa nel processo che ne è scaturito.

Il commento della Presidente

Ecco il commento della presidente dell’Associazione, Valentina Coppola, in merito ai fatti: “Non si arriva d’ un tratto a massacrare con ferocia un povero ragazzo, palestra di violenza sono le crudeltà sugli animali” ha spiegato, augurandosi poi che: “Speriamo che le istituzioni lo comprendano e che non vengano più sottovalutati i reati violenti commessi sugli animali”.