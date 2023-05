Vandali in azione nel Centro di Roma, danneggiata la targa del Giardino “Willy Duarte Monteiro”

Vandali in azione nel Centro di Roma, che nei pressi della stazione Termini hanno distrutto la targa intitolata alla memoria di Willy Duarte Monteiro. Il giovane ragazzo di origine capoverdiana, morto a settembre del 2020 dopo una brutale aggressione a Colleferro, aveva visto dedicato dal Comune capitolino un giardino pubblico a proprio nome tra la stazione ferroviaria e il mercato Esquilino.

L’atto vandalico al Giardino “Willy Duarte Monteiro”

Come troppe volte avviene in queste dinamiche, i vandali si sono mossi nella notte. Qui, entrati nell’area verde avrebbero sradicato la targa dedicata a Willy, che era pianta con un bastone di legno in terra. Distrutto l’asta, che è stata spezzata in due, i teppisti si sono concentrati sul contenuto della targa. Lastra in metallo che riportava la foto del giovane ragazzo e accanto la frase “Giardino Willy Duarte Monteiro: vittima della violenza politica, per non aver fatto finta di non vedere”. Un omaggio al giovane, che venne fatto ad appena un mese dalla sua morte, ovvero il 16 ottobre 2020.

La targa di Willy vandalizzata

La natura dell’atto vandalico andrà stabilita, ma resta come i peggiori danni siano stati volutamente inflitti alla targa con il volto di Willy. Dove compariva la faccia del ragazzo capoverdiano, i ladri avrebbero fatto molteplici graffi, probabilmente utilizzando lame dei coltelli o semplici chiavi. Sfregi abbastanza profondi, che interessano solo la parte del viso legata alla vittima di Colleferro.

La fotografia dell’insicurezza a Termini

Il fatto avviene in uno dei punti maggiormente degradati, a livello urbano, di Roma. Tra la zona dell’Esquilino e la stazione Termini, ormai non si contano più i fatti di cronaca legati a episodi di microcriminalità. La vandalizzazione della targa di Willy Monteiro Duarta è solo l’ennesimo episodio che immortala la mancanza di sicurezza in questo quadrante, purtroppo costantemente vittima di borseggiatrici, baby gang, giri di spaccio e risse tra minoranze etniche.

Trabubbo e Ferraro: “Atto vergognoso”

Sulla questione sono intervenuti anche consiglieri comunale della “Lista Civica Gualtieri Sindaco”, Giorgio Trabucco e Rocco Ferraro: “Nella nottata è stato divelta la targa per Willy Monteiro, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020 dai fratelli Bianchi, che si trova in zona Esquilino. Un atto vergognoso, vile, che ci lascia senza parole. Roma Capitale provvederà al più presto al ripristino del memoriale dedicato al ragazzo, medaglia d’oro al valore civile alla memoria dopo il suo atto di coraggio che, purtroppo, si concluse con la sua prematura scomparsa, a soli 21 anni. Respingiamo con forza ogni deriva violenta, la nostra città non può e non deve permettersi che sparute minoranze di mentecatti infanghino la memoria di chi ha dato la vita per difendere il prossimo. La targa di Willy sarà di nuovo al suo posto”.