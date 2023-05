«Mi hai rubato l’auto, ti ammazzo!»: lite finisce nel sangue, due persone ferite

Momenti di paura alle porte di Roma. Ha estratto un coltello durante la lite e sferrato ai malcapitati alcuni colpi alle gambe. Fatto scattare l’allarme, sono subito partite le indagini da parte dei militari a seguito delle quale un 61enne di Colonna è stato arrestato ed ora dovrà rispondere del reato di tentato omicidio. Ad effettuare l’arresto i carabinieri della Compagnia di Palestrina. Al centro del contenere invece il furto di un’auto che è poi stata rinvenuta sul luogo dei fatti. Motivo quest’ultimo che è costato alla vittima una denuncia in stato di libertà.

Roma, lite a colpi di machete: 38enne arrestato per tentato omicidio

La lite e l’aggressione con tanto di coltello

I fatti sono avvenuti a Poli, un comune della provincia di Roma, a dare l’allarme i residenti. Giunti sul posto, i militari accertavano che l’indagato – in compagnia di un’altra persona – aveva sferrato, a culmine di una lite, alcuni fendenti agli arti inferiori di un uomo e una donna. Colpi che hanno procurando loro lesioni personali di modeste entità. Le indagini permettevano di verificare che la vittima, accusata dall’indagato quale autore del furto del proprio veicolo avvenuto il giorno precedente a Frascati, si era recata in quella località in compagnia di una amica. In questo frangente sono poi sopraggiunti i due soggetti, uno dei quali estraeva un coltello a serramanico colpendo alle gambe i malcapitati.

L’intervento dei carabinieri

L’intervento immediato dei Carabinieri della Compagnia di Palestrina permetteva di bloccare tutti i soggetti nonché sequestrare l’arma utilizzata per compiere l’atto delittuoso. Si procedeva inoltre alla denuncia in stato di libertà della stessa vittima, un 33enne di Roma, poiché rinvenuta sul luogo dell’evento l’autovettura oggetto del contendere. L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari a diposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli.