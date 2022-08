Roma, il boato sveglia i residenti: “Qualcuno ha sparato”, trovato proiettile in un muro dell’appartamento

Un colpo d’arma da fuoco che ha svegliato i residenti. E’ successo l’altra notte poco dopo le 4.00 a Roma. Immediate sono state le chiamate al 112 con i Carabinieri che sono giunti tempestivamente sul posto per capire cosa stesse succedendo.

Spari a Casal Bruciato cosa è successo

Giunti sul posto, in Via Mario Borsa, zona Casal Bruciato, i Militari hanno subito iniziato gli accertamenti. Nello specifico è stato rinvenuto un proiettile conficcato nel muro di un appartamento situato al sesto piano di una palazzina.

Le indagini

Sul caso vige ora il massimo riserbo. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire l’accaduto per capire se sia trattato, ad esempio, di un gesto intimidatorio o altro. Al momento tuttavia la coppia che vive nell’appartamento, tuttora sotto choc per l’accaduto, avrebbe riferito di non aver mai ricevuto minacce. Le indagini in tal senso proseguono.