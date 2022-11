Roma, il Campidoglio taglia i fondi al VI Municipio. Franco: ‘Grazie a Gualtieri, meno assistenza ai fragili e meno manutenzione’

Meno fondi per il VI Municipio di Roma da parte del Campidoglio. E meno soldi da poter spendere nel bilancio territoriale. Denaro che era già in programma per vari utilizzi. “Sta per essere attuata la DD capitolina che prevede un taglio lineare ai fondi del bilancio e che interesserà il Municipio VI delle Torri per circa 630mila euro”, annunciano in un comunicato stampa congiunto l’Assessore al Bilancio, Romano Amato, e il Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. “Questo taglio non sarà indolore: avremo molti meno fondi per la manutenzione del verde o delle strade, già in origine insufficienti. Per cause di forza maggiore, il Municipio sta provvedendo a tagliare la spesa in proporzione ai tagli imposti dal Sindaco Gualtieri, toccando purtroppo la carne viva del tessuto sociale”.

Roma, l’allarme dal VI Municipio: “Non abbiamo soldi per riparare nemmeno una buca, Gualtieri ci lascia senza fondi”

Dito puntato contro Gualtieri

“È colpa del Sindaco Gualtieri, quindi – proseguono Franco e Amato – che alunni con disabilità potranno vedersi tagliata la giusta assistenza che uno Stato civile dovrebbe garantire come priorità. È colpa del Sindaco Gualtieri che non avremo manutenzione del verde, già di per sé carente. È colpa del Sindaco Gualtieri che avremo ancora meno soldi per le strade e per le scuole”.

Il tono si fa poi sempre più polemico. “Grazie Sindaco Gualtieri. Grazie per considerare romani anche i cittadini del Municipio delle Torri. Grazie per aver appena contribuito al disfacimento del tessuto sociale di questa parte di città. Grazie, Sindaco Gualtieri, perché in 15 minuti ha saputo fare peggio di tutti i suoi predecessori”.