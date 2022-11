Roma, l’allarme dal VI Municipio: “Non abbiamo soldi per riparare nemmeno una buca, Gualtieri ci lascia senza fondi”

Un’area complessiva di oltre 600km di strade ma nemmeno un euro, almeno così sembrerebbe, per la manutenzione. E’ questo il grido d’allarme (e l’appello) lanciato oggi dal Presidente del Municipio VI delle Torri, Nicola Franco. Il destinatario? Il Campidoglio e più precisamente il Sindaco Gualtieri.

Nicola Franco (VI Municipio): “Il Campidoglio ci lascia senza fondi”

Questo il comunicato affidato alla stampa e diffuso poco fa. “Stiamo segnalando da aprile la carenza di fondi per la manutenzione stradale del nostro territorio, attraversato da oltre 600 km di strade. I fondi erano fortemente insufficienti e lo dicevamo da tempo, senza mai ricevere risposta. Così, il 15 settembre, si è concluso il contratto applicativo e non sarà possibile stipularne un secondo. Dopo quattro segnalazioni, le uniche risposte arrivate dal Sindaco Gualtieri sono state soltanto un rumoroso silenzio”.

E ancora: “È giusto che i cittadini sappiano la verità: il Campidoglio ci lascia senza fondi. Tutti i cittadini che ci segnalano criticità, preoccupati dell’arrivo delle piogge torrenziali a cui ormai siamo abituati, devono sapere che noi abbiamo fatto tutto quanto fosse nelle nostre competenze. La lettera del 26 agosto, firmata dal Presidente, dall’Assessore al Bilancio e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, è solo l’ultima che abbiamo inviato per chiedere dignità e rispetto nei confronti del nostro territorio”.

L’appello al Sindaco di Roma

Quindi l’appello al Campidoglio. “Il Sindaco Gualtieri, in sette mesi dalla prima segnalazione, non ci ha mai risposto. È una vergogna che il Sindaco della Capitale ignori il nostro territorio, soltanto perché alle ultime elezioni ha votato in maniera diversa. Lo dichiariamo sperando possa essere un grido di aiuto: non abbiamo soldi per riparare nemmeno una buca”.