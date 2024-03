Roma, il crollo degli alberi fa paura: chiuso Muro Torto

Muro Torto chiuso al traffico dalla Polizia locale di Roma Capitale. Un intervento necessario per consentire l’intervento di potatura degli alberi. Quegli stessi alberi che nell’ultimo periodo stanno tenendo con il fiato sospeso cittadini e istituzioni. Poco più di una settimana fa l’ennesimo incidente che ha avuto come protagonista un albero: un pino è crollato su un’auto sulla Cristoforo Colombo ferendo una persona, seppure in modo non grave.

Diversi gli episodi di alberi caduti

Ma già in precedenza erano accaduti episodi analoghi, in un caso è morta una donna in via di Donna Olimpia zona Gianicolense, oltre ad altre vicende simili, per fortuna con esiti meno gravi: in via Manzoni, all’Esquilino, in via Tagliamento e ai Parioli.

Gli uomini della Polizia locale hanno deviato il traffico

Troppo pericolosi per non intervenire. E allora le pattuglie dei gruppi I Centro, II Parioli e del Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale di Roma Capitale da ieri pomeriggio hanno disposto la chiusura al traffico veicolare di viale del Muro Torto da Piazzale Flaminio a Piazzale del Brasile. Chiuso anche Ponte Regina Margherita in direzione Piazzale Flaminio. Le chiusure si sono rese necessarie per consentire la potatura di alcuni rami pericolanti che insistono su Viale del Muro Torto, su disposizione dei Vigili del Fuoco.

Presenti più unità della Polizia Locale per i sevizi di viabilità. Sul posto, per le verifiche e i lavori di potatura, il personale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale.