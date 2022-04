Roma, il dramma della depressione, giovane si sdraia sui binari della Metro: «Voglio morire»

Ennesimo dramma della disperazione a Roma dove un giovane ha cercato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari della Metropolitana. E’ successo l’altro ieri intorno alle 18.35. Provvidenziale è stato l’intervento della Polizia che, intervenuta sul posto, è riuscita a sollevare di peso il ragazzo mettendolo in salvo sulla banchina.

Tentato suicidio nella metro Eur Palasport

Il ragazzo, di soli 27 anni, dopo aver raggiunto la banchina, è sceso sui binari della fermata Eur Palasport e si è sdraiato sulle rotaie. Immediatamente è stato lanciato l’allarme ed è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarlo. Ma nonostante i tentativi di dialogo il giovane non ne ha voluto sapere di desistere dai suoi intenti: alla fine sono stati gli agenti di Polizia intervenuti sul posto che, con grande freddezza, sono scesi sui binari e lo hanno “spostato” di peso come detto salvandolo da morte certa.

Straniero cerca di uccidersi a Roma, soffriva di depressione

Il ragazzo, di origini nigeriane, è stato quindi portato in Ospedale dove è giunto in codice giallo (psichiatrico, ndr). Stando alle informazioni raccolte a motivare il suo tentativo di suicidio un forte stato di depressione come purtroppo capita sempre più spesso tra i giovani.

Potrebbe interessarti anche: Turista morta a Roma, aperta un’indagine per istigazione al suicidio: camper spostato dopo la telefonata al 118