Roma, il furbetto del Green Pass: ‘beccato’ pensionato 72enne

Pensava di farla franca e invece è stato ‘beccato’. Il protagonista di questa vicenda è un pensionato romano di 72 anni che i Carabinieri hanno denunciato a piede libero con l’accusa di sostituzione di persona. L’uomo è finito nel mirino dei militari perché ha mostrato loro la certificazione verde e fin qui niente di strano, ma…non era la sua! Il Green pass era infatti intestato ad un conoscente.

Mostra il green pass di un conoscente: multato pensionato 72enne

Come dicevamo, il pensionato ha esibito un regolare Green Pass —ancora obbligatorio per avere accesso a tutte le attività commerciali del territorio nazionale — ma i controlli hanno evidenziato che la certificazione era in realtà intestata ad un conoscente.

La “furbata” del pensionato romano di 72 anni controllato ieri pomeriggio dai Carabinieri mentre si trovava in un bar della zona di Vigna Murata, gli è costata una sanzione amministrativa dell’importo di 400 euro e la denuncia a piede libero con l’accusa di sostituzione di persona.