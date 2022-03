Roma, il sindaco Gualtieri positivo al Covid: «Spero di tornare presto in Campidoglio»

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è positivo al Covid. A dare l’annuncio è lui stesso, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il suo stato di salute è buono. «Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al Covid», fa sapere il Primo Cittadino della Capitale. Poi rassicura sulle sue condizioni. «Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città».

Gualtieri positivo al Covid

Il sindaco di Roma non vede l’ora di poter rimettersi in moto nella normalità. «Spero di tornare presto in Campidoglio», ha scritto nel post. Proprio oggi l’assessore alla sanità della Regione Lazio ha invitato alla massima cautela. I contagi, infatti, negli ultimi giorni sono aumentati tantissimo a causa delle varianti. Oggi hanno sfiorato i 9.000 casi. Nonostante questo, però, grazie al calo della pressione negli ospedali, sia in regime ordinario che nelle terapie intensive, la Regione Lazio cambierà colore. Da lunedì 21 marzo infatti il Lazio passerà in zona bianca.