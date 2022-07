Roma, il vandalizzato murale dedicato ad Anna Magnani: sfregio all’attrice simbolo della Capitale

Vandalizzato la scorsa notte il murale dedicato ad Anna Magnani. Sconosciuti hanno deturpato l’opera realizzata in zona Tiburtino III dall’artista Lucamaleonte lo scorso anno, a maggio.

Si tratta dell’opera che era stata promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con la Fondazione Roma Cares della AS Roma, in occasione delle iniziative per la celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale.

“Aver vandalizzato il murale dedicato ad Anna Magnani al Tiburtino III è un atto sconsiderato che, oltre a qualificare gli autori del gesto, danneggia quel quartiere e i suoi abitanti. Ringrazio sin da ora, per quello che faranno, l’Ater di Roma e la Regione Lazio la quale, per bocca dell’assessore Valeriani, ha già annunciato che il murale dell’artista Lucamaleonte sarà ripristinato nei prossimi giorni”, ha dichiarato l’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor.

