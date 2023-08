Roma, impugna un sanpietrino e danneggia le auto in sosta: 35enne fermato dai Carabinieri

È stato sorpreso proprio mentre danneggiava le auto in sosta. Un 35enne del Senegal non si sa per quale ragione, nella notte appena trascorsa, quella tra il 25 e il 26 agosto, è stato visto da alcune persone mentre impugnava un sanno, che sembrava simile a un ‘sanpietrino’ e senza alcun motivo apparente stava danneggiando i parabrezza delle vetture in sosta su via Lombardia.

I passanti hanno dato l’allarme al numero di emergenza

Di fronte a quello spettacolo che ha allarmato non poco i passanti sono arrivate diverse chiamate al numero di emergenze, il 112, smistate alla centrale operativa dei Carabinieri. Sono stati i militari della Compagnia di Roma Centro a intervenire sul posto per verificare quanto stava succedendo.

I Carabinieri hanno rintracciato e denunciato il 35enne

Una volta raggiunta via Lombardia, però, del vandalo non c’erano tracce. Sulla base delle descrizioni rese dai testimoni gli uomini dell’Arma si sono messi sulle tracce del 35enne che hanno rintracciato poco dopo all’interno di uno stabile poco distante.

Sono altri gli interventi in cui i militari hanno dovuto fermare atti vandalici su auto in sosta

Come di consueto è scattata l’identificazione, si trattava di uno straniero, un cittadino del Senegal di 35 anni, che è stato accompagnato in caserma e denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato. Non è il primo caso che si verifica a Roma, nel quale un uomo danneggia macchine parcheggiate. Solo qualche giorno fa, dopo aver rubato l’incasso in un centro sportivo sito sulla via Casilina, in zona Borghesiana, un uomo armato di bastone ha iniziato a danneggiare le auto in sosta. Anche in quel caso è stato prezioso l’aiuto di quanti hanno assistito alla scena, visto che hanno dato subito l’allarme e, quindi, la possibilità ai Carabinieri di correre sul posto fermare il malvivente e arrestarlo. I due interventi testimoniano come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si riveli sempre preziosa al fine di reprimere comportamenti illeciti.