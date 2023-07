Roma, in 4 a spasso sul monopattino: minori (in barba alle regole) sfrecciano in strada

Roma. La loro presenza non è certamente passata inosservata. Erano in quattro e tutti minorenni i ragazzini che si divertivano a percorrere a bordo di un unico monopattino Viale Libia. La scena, ripresa anche con un piccolo video, è diventata subito virale, scatenando sotto al post una pioggia di commenti.

I 4 ragazzini (minorenni) a bordo del monopattino

I ragazzini sfrecciavano tranquillamente a bordo di un monopattino elettrico che riusciva a fatica nel contenerli tutti. Erano in quattro, minorenni e hanno pensato bene di viaggiare indisturbati lungo la strada per puro divertimento, per passare un momento diverso dal solito, senza tuttavia preoccuparsi dei pericoli che potevano correre e mettendo a repentaglio la loro stessa sicurezza. I quattro ragazzini sono stati notati in Viale Libia e i fatti sono stati poi filmati. Nel breve video i giovani percorrono tranquillamente il tratto di strada menzionato e sembrano anzi piuttosto divertiti.

I commenti

Nemmeno a dirlo, l’episodio è diventato subito virale sui social, finendo nell’iconica pagina Welcome to Favelas. Il post ha scatenato una copiosa reazione da parte degli utenti e i commenti non si sono fatti certamente attendere. La maggior parte delle reazioni ha messo in evidenza la scorrettezza del comportamento dei ragazzini, che oltre ad essere lesivo della propria incolumità mette a repentaglio anche quella altrui.

Il nuovo codice della strada

L’episodio offre un interessante spunto di riflessione in materia di sicurezza stradale. Solo pochi giorni fa, infatti, è stato approvato il disegno di legge “Tolleranza Zero” che prevede misure maggiormente stringenti quando ci si mette alla guida. Senza dubbio, una circostanza che ha portato all’inasprimento delle pene in materia di sicurezza stradale è stato il sinistro che lo scorso 14 giugno si è verificato in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, tra Roma e Ostia. Sinistro nel quale ha perso la vita un bimbo di 5 anni appena e che ha dato vita ad un fervente dibattito sul tema. L’obiettivo delle nuove regole è quello di migliorare la sicurezza stradale rispettando sia le esigenze di mobilità dei cittadini, sia salvaguardando la vita delle persone e l’ambiente mediante un efficace sistema di sanzioni. Ora, la speranza è che norme più stringenti possano costituire un deterrente per contrastare sconsiderati comportamenti quando ci si mette alla guida. Comportamenti che spesso sono causa di terribili incidenti, dai quali poi non si può tornare indietro.