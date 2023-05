Incidente mortale a Roma, 25enne in monopattino travolto e ucciso

Ancora sangue sulle strade di Roma, ancora un investimento mortale. E ancora, purtroppo, una giovane vita spezzata. Questa volta in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222: è qui che un ragazzo di nazionalità bengalese, classe 1998, è stato falciato. E ucciso. Chi lo ha “centrato in pieno” sembrerebbe essere fuggito via senza lasciare, almeno per il momento, traccia.

Terribile incidente a Roma: perde il controllo della moto, morto centauro

Investimento mortale con omissione di soccorso in via di Casal del Marmo

L’investimento è avvenuto ieri sera, intorno alle 23, in via di Casal del Marmo, all’altezza del civico 222. Ed è proprio qui che il giovane, di nazionalità bengalese, è stato travolto e ucciso: lui si trovava a bordo di un monopattino, ma ora i caschi bianchi del gruppo Cassia stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica. Il giovane è caduto ed è stato investito? O è stato travolto su quel rettilineo? Al momento, l’unica certezza è che il 25enne ha perso la vita sul colpo. Di chi lo ha investito, invece, nessuna traccia. Resta la remota ipotesi che possa essere caduto rovinosamente da solo, ma quella più probabile è che il 25enne sia stato travolto e ucciso. E la notizia sui social, come accade spesso in questi casi, si è diffusa tra gli abitanti del quartiere, che si sono stretti attorno alla famiglia del giovane.

Le indagini

Gli agenti della Polizia Locale hanno disposto la visione delle telecamere di zona, che serviranno probabilmente a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. E a rintracciare il pirata della strada, quello che probabilmente ha travolto il 25enne uccidendolo.