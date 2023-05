Terribile incidente a Roma: perde il controllo della moto, morto centauro

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, 19 maggio, a Roma, sul viadotto Giovanni Gronchi, nel III Municipio, all’altezza di via della Bufalotta. Un uomo a bordo di una moto, una BMW, ha perso il controllo del suo mezzo, intorno alle ore 16:00.

Dopo aver sbandato, il motociclista, un uomo di 73 anni, è stato sbalzato violentemente a terra. L’urto è stato terribile. Sul posto stono intervenuti i sanitari del 118 e un’automedica. Per diversi minuti è stata tentata la rianimazione dell’anziano, che è stato intubato.

Il trasporto in ospedale

L’uomo è poi stato caricato su un’ambulanza, per essere trasportato in codice rosso in ospedale, ma è deceduto subito dopo il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano con diverse pattuglie, per i rilievi del sinistro e per la gestione del traffico. Tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento risulta un solo veicolo coinvolto. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il viadotto Gronchi è stato chiuso da via delle Vigne nuove in direzione di via della Bufalotta.

Lunga scia di incidenti mortali

Non si ferma la lunga scia di incidenti mortali a Roma e provincia. L’ultimo è avvenuto due settimane fa, sul Grande Raccordo Anulare. Vittima un 75enne Tito Ferretti, morto mentre viaggiava in sella alla sua moto all’altezza del km 10,200, in zona Ottavia. Fatale lo scontro con un guardrail: dai primi rilievi non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

Sembra essere autonomo anche l’incidente in cui ha perso la vita un’altre 75enne, stavolta in viale Adriatico, all’altezza del civico 173, non poco lontano da viale Ionio, a Montesacro. La donna, morta il 27 aprile, avrebbe perso il controllo della sua auto, una BMW X3 bianca, per poi sbandare e prendere in pieno, violentemente, un palo del filobus.