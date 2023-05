Incidente mortale a Guidonia, scontro sulla Nomentana Bis: la vittima è Rebecca Biscetti, aveva 21 anni

Sui social, in cerca di lavoro come baby sitter, si definiva una persona paziente, una ragazza giocosa, attenta, premurosa nei confronti dei più piccoli. E aveva tutta la vita davanti per studiare, realizzarsi, diventare una donna. Ma lei, Rebecca Biscetti, non ha avuto, purtroppo, questa possibilità: ha perso la vita nella tarda serata di venerdì scorso in un terribile incidente sulla Nomentana Bis, nel territorio comunale di Guidonia Montecelio. A scontrarsi, per cause ancora tutte da accertare, tre auto, ma l’impatto su quella superstrada che collega via Palombarese a Tor Lupara è stato devastante, non le ha lasciato scampo. E i sogni di quella ragazza di appena 21 anni sono stati spezzati via in pochi istanti.

L’incidente mortale sulla Nomentana Bis

Stando a una primissima ricostruzione, l’incidente avrebbe inizialmente visto scontrarsi due vetture, una Mercedes Classe C e una Mini Cooper. A seguito dell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, una Volkswagen Golf. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Settebagni, intervenuti per i rilievi. Quello che è certo, purtroppo, è che lo scontro tra le prime due vetture, frontale, è stato violento, soprattutto per la Mini Cooper, rimasta completamente distrutta. E lì, tra le lamiere, è stata trovata Rebecca, che è stata immediatamente soccorsa e portata in ospedale.

La corsa verso l’ospedale, poi la morte

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra VVF 10/A e il Carro Fiamma, hanno estratto la ragazza dalle lamiere utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, e l’hanno consegnata ai sanitari del 118, che l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Guidonia in codice rosso. Le sue condizioni, però, sono apparse subito critiche e i medici non hanno potuto fare molto per salvarle la vita: Rebecca è morta in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere lì.

Rebecca aveva frequentato il liceo classico e linguistico Aristofane, ora stava studiando all’università comunicazione, ma sui social cercava lavoro come baby sitter o aiuto compiti. Lei, che amava i bambini e che era così solare e attenta, è morta in un terribile incidente stradale. E indietro, purtroppo, non si può tornare.