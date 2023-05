Incidente mortale a Guidonia, scontro tra 3 auto sulla Nomentana bis: morta 21enne

Terribile incidente nella tarda serata di ieri, 19 maggio, sulla Nomentana Bis, nel territorio comunale di Guidonia Montecelio. Lo scontro, che ha coinvolto tre vetture, ha causato la morte di una ragazza di 21 anni. La tragedia è avvenuta intorno alle ore 22:30 sulla superstrada che collega via Palombarese a Tor Lupara, all’altezza altezza della rotatoria per Tor Lupara.

Lo scontro tra le tre auto

L’incidente avrebbe inizialmente visto scontrarsi due vetture, una Mercedes Classe C e una Mini Cooper. A seguito dell’impatto sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, una Volkswagen Golf. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Settebagni, intervenuti per i rilievi.

Lo scontro tra le prime due vetture, frontale, è stato violentissimo, soprattutto per la Mini Cooper, rimasta completamente distrutta a seguito dell’urto. La Mercedes Classe C, seppur molto danneggiata, ha mantenuto l’abitacolo quasi intatto, rispetto alle condizioni dell’altra auto, riuscendo così a proteggere il conducente. La Volkswagen Golf è invece stata presa solo lateralmente, nella parte posteriore sinistra.

La corsa verso l’ospedale

Le condizioni della giovane conducente della Mini Cooper sono apparse subito disperate. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la squadra VVF 10/A e il Carro Fiamma, hanno estratto la ragazza dalle lamiere utilizzando il gruppo olio dinamico da taglio, e l’hanno consegnata ai sanitari del 118, che hanno portato la ragazza al pronto soccorso in codice rosso presso l’ospedale di Guidonia. Ma la situazione era disperata e, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita, la 21enne è morta poco dopo.

La salma della 21enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre tutte le vetture coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro per poter effettuare i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Questa mattina sul posto sono stati effettuati nuovi rilievi proprio per stabilire responsabilità e cause del sinistro.