Roma, in giro con un paio di forbici minaccia e aggredisce i poliziotti: arrestato 25enne

Andava in giro per via dei Volsci a San Lorenzo a Roma con in mano un paio di forbici. Un 25enne ieri aveva creato non poca paura tra residenti e commercianti del noto quartiere capitolino. Non capita tutti i giorni di vedere un ragazzo che va in giro per strada impugnando delle forbici. È stato così che qualcuno, preoccupato da quella stranezza, ha deciso di dare l’allarme al numero unico di emergenza.

L’intervento della Polizia, aggredita dal 25enne

Gli agenti di Polizia non si sono fatti attendere, in breve sono arrivati sul posto per verificare quanto stava succedendo. I poliziotti hanno cercato, con tutta calma di disarmare il 25enne che di tutta risposta ha deciso di aggredire il personale della Polizia di Stato. Ne è scaturita una colluttazione. Uno scontro nel quale alcuni degli agenti intervenuti sono rimasti feriti seppure lievemente e, per fortuna, non con le forbici. Alla fine, però, il giovane è stato disarmato e arrestato con vari capi di imputazione: resistenza, minacce e lesioni. I poliziotti medicati non hanno riportato conseguenze più serie dallo scontro con il ragazzo.

Il 25enne è stato arrestato per residenza, minacce e lesioni

Il 25enne dopo le formalità di rito resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, davanti alla quale dovrà comparire per rispondere dei reati che gli sono stati contestati e per la convalida dell’arresto. Ancora una volta, però, la velocità di intervento della Polizia, così sensibile a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti che affollano le strade di Roma, ha evitato che si registrassero conseguenze più serie.