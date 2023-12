Roma, incendio appartamento: paura per due persone rimaste intrappolate dal fumo

L’allarme alla Sala operativa dei vigili del fuoco di Roma è scattato alle 9 di stamattina, martedì 5 dicembre, per un incendio appartamento al civico 12 di via Carlo Marocchetti, a Roma. Ad accorrere sono state diverse squadre dei pompieri oltre al funzionario di guardia e capo turno provinciale.

L’incendio di un appartamento al terzo piano della palazzina

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato un fuoco persistente che si sprigionava dal terzo piano di una palazzina di quattro piani. Si sono vissuti momenti di grande apprensione quando il personale intervenuto è stato informato che nello stabile era presente ancora due persone.

La corsa per spegnere il rogo e salvare le persone intrappolata

Le attività di soccorso si sono svolte contemporaneamente a quelle di spegnimento. Un intervento estremamente celere per mettere in salvo la persona rimasta all’interno della struttura: una persona diversamente abile e la sua badante. I due erano rimasti intrappolati dal fumo denso prodotto dal rogo. Una fitta nube che aveva invaso completamente le abitazioni dell’intero stabile e che ha indotto gli altri condomini a uscire in strada. È stato grazie alla prontezza dei soccorritori che anche il disabile e la sua badante sono stati portati in salvo.

Lo stabile è stato evacuato e dichiarato inagibile

La palazzina è stata completamente evacuata in via precauzionale e dichiarate inagibili tutte le abitazioni del palazzo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati di sedare le fiamme, trasportare al sicuro le persone che si trovavano nell’immobile e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti anche i sanitari del 118 per prestare le cure necessarie ai condomini dello stabile, anche se, a quanto sembra, non si sono registrate conseguenze più serie per gli abitanti della palazzina colpita dall’incendio. A seguire sono state avviate le indagini per risalire alle cause delle fiamme che, almeno per il momento, restano ignote.