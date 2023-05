Roma, incendio nella notte in un magazzino: in fiamme materiale elettrico

Momenti di paura questa notte a Roma per via di un incendio che si è sviluppato all’interno di un magazzino dov’era presente del materiale elettrico. Lambita dalle fiamme un’area di circa 100 metri quadri che si sviluppava su due piani. Fatto scattare l’allarme sul posto sono poi giunti i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.

L’incendio nella notte e le operazioni dei Vigili del Fuoco

L’incendio si è sviluppato in via Serravalle Scrivia 130. Qui intorno alle 3 di questa notte la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma, ha inviato le squadre 8/A e 9/A con l’ausilio di un’autobotte al fine di domare il rogo di materiale elettrico che era stipato all’interno di un magazzino. Come anticipato, le operazioni di spegnimento hanno interessato circa 100mq su due piani. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto presente il Funzionario dei Vigili del Fuoco e carabinieri per quanto di loro competenza.