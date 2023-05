Incendio a Roma, in fiamme la cabina ascensore: evacuati i condomini, in 4 in ospedale

Ancora un incendio a Roma, questa volta in via Imera, al civico 2: è qui che stanotte, poco dopo l’una, i vigili del fuoco, con due squadre, due autoscale, un’autobotte e il Carro Teli, sono dovuti intervenire per domare le fiamme. Che erano divampate, per cause ancora tutte da accertare, all’interno di una cabina ascensore in legno di un palazzo di sei piani.

Incendio a Roma in via Imera, cosa è successo nella notte

Il fumo, sprigionato dal rogo, ha invaso la tromba delle scale. E interamente. Da qui, quindi, la decisione di far evacuare tutte le famiglie residenti ai piani, mentre quattro persone, di cui due in codice giallo, sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e trasportate in ospedale per tutte le cure del caso. Sul posto funzionario e Capoturno Provinciale VVF, Polizia di Stato, 118 e Polizia Locale di Roma Capitale per quanto di loro competenza. Ora bisognerà chiarire le cause dell’incendio, capire cosa lo abbia scatenato.

Un altro incendio nella notte in via Seravalle Scrivia

Quello dell’ascensore non è stato l’unico incendio. Poco dopo, intorno alle 3, sempre a Roma, è divampato un altro rogo, questa volta in via Serravalle Scrivia, all’altezza del civico 130. Qui a prendere fuoco materiale elettrico, che si trovava all’interno di un magazzino. Le operazioni di spegnimento, come ci hanno fatto sapere i vigili del fuoco, hanno interessato circa 100 mq su due piani, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri.