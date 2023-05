Roma, incendio all’ospedale Sandro Pertini: le fiamme nel reparto ostetricia e ginecologia

Un incendio, fortunatamente senza conseguenze, è divampato questa mattina, intorno alle 11.30, all’interno dell‘ospedale Sandro Pertini di Roma, più precisamente nel padiglione B, quello del reparto di ostetricia e ginecologia, che si trova al primo piano. Nessuna persona è rimasta coinvolta, per precauzione alcuni pazienti sono stati allontanati.

Fiamme nell’ospedale Sandro Pertini di Roma oggi

Le fiamme, stando a una primissima ricostruzione, sono partite all’interno di un’area, che è in fase di manutenzione. A prendere fuoco la plastica, quella che ricopriva alcuni pannelli. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e all’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano state già estinte dal personale del servizio antiincendio dell’ospedale.

La bonifica dell’area

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Nomentano, il CRRC, il carro auto-protettori, il funzionario di guardia e il capoturno. Attualmente i vigili del fuoco stanno lavorando alla bonifica e alla messa in sicurezza dell’area coinvolta.

Ieri uno spaventoso incendio a Colli Aniene

Ieri sera un altro incendio a Roma, nel IV Municipio, con il rogo che è divampato a Colli Aniene, intorno alle 19, all’incrocio fra via degli Alberini e via Grotta di Gregna, nei pressi dell’ex pista del ghiaccio. Una grossa nube di fumo nero si è levata in cielo, tanto da far pensare che a incendiarsi fosse un vicino deposito di pneumatici, per fortuna rimasto indenne dalle fiamme.

Ad andare a fuoco, invece, sterpaglie e un grosso cumulo di rifiuti abbandonati, tra cui anche probabilmente rifiuti tossici, che hanno provocato la nuvola nera che ha destato tanta preoccupazione tra i residenti. Sul posto, chiamati proprio dai cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.