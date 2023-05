Roma, incendio nella notte: tra le fiamme diversi locali sotto sequestro

Roma. Un incendio improvviso nella notte che non ha mancato di generare una certa apprensione tra i residenti che sono stati improvvisamente svegliati dal rumore dei mezzi in dotazione agli operatori dei Vigili del Fuoco, immediatamente intervenuti sul posto per arginare il rogo. Le fiamme hanno coinvolto alcuni locali in Via Magliana Nuova, e le cause sono ancora tutte da acclarare.

Incendio a Roma, le fiamme divorano nella notte un negozio di souvenir

Incendio nella notte a Roma: le operazioni

Il fatto è avvenuto questa notte, 22 maggio 2023, intorno alle ore 02.40, quando la Squadra VVF 7/A del distaccamento di Ostiense, con l’ausilio di un’autobotte, è intervenuta in Via della Magliana Nuova, 282 per un incendio al piano terra di alcuni locali di circa 300 mq: si tratta di immobili che erano già stati posti sotto sequestro e che una volta erano stati adibiti ad uffici. Per fortuna le fiamme sono stati rapidamente contenute dagli operatori dei Vigli del Fuoco, e quindi non hanno coinvolto altre parti della struttura o appartamenti dello stabile. Oltre a qualche danno, inoltre, nessuna persona è rimasta ferita né intossicata. Oltre agli operatori dei Vigili del Fuoco, sul posto sopraggiunti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del 188. Le cause del rogo rimangono ancora irrisolte, soltanto i risultati dei rilievi potranno stabilire qualcosa di più dettagliato.