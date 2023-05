Spaventoso incendio a Roma in un capannone: a fuoco diverse auto

Devastante incendio ieri sera, intorno alle 23, a Roma, in via Fagnano Castello, all’altezza del civico 22: è qui che le fiamme hanno avvolto un capannone di circa 100 mq e hanno distrutto tutto quello che c’era all’interno.

Incendio in via Fagnano Castello a Roma

Le fiamme, stando a una primissima ricostruzione, hanno interessato l’intera struttura. All’interno del capannone erano presenti automobili e apparecchiature di vario genere, che sono andate distrutte, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e un’autoscala, ma anche il funzionario e capoturno e il personale sanitario del 118. Ora resta da capire cosa sia successo e cosa abbia scatenato il devastante incendio: all’indomani si fa la conta dei danni.

Un altro incendio poco dopo in via della Magliana Nuova

Poche ore dopo, intorno alle 2.40 di notte, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostiense sono dovuti intervenire in via della Magliana Nuova, all’altezza del civico 282 per un altro incendio. Questa volta a prendere fuoco un locale al piano terra, adibito ad uffici di circa 300 mq, già posti sotto sequestro. Anche in questo caso, non ci sono state persone coinvolte e ferite.