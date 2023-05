Ostia, incendio nella Pineta delle Acque Rosse: baraccopoli in fiamme ma non ci sono vie di accesso (FOTO e VIDEO)

Momenti di paura oggi a Ostia, sul litorale romano, a seguito di un incendio che ha interessato un baracca sita alla Pineta delle Acque Rosse, lato dell’Appagliatore. Sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area il personale dei Vigili del Fuoco le cui operazioni sono tuttavia rese difficoltose dal fatto che non c’è una via di ingresso all’area né da via delle Acqua Rosse e né dalle vie limitrofe. Il risultato e che le fiamme continuano ad alimentarsi e spegnere l’incendio diviene sempre più difficile. Alla fine, tuttavia, il rogo è stato domato.

Incendio a Roma, le fiamme divorano nella notte un negozio di souvenir

L’incendio nella baraccopoli questo pomeriggio

L’incendio si è sviluppato intorno alle 16.30 di oggi, domenica 14 maggio, quando un forte boato ha catturato l’attenzione dei presenti. A bruciare una baraccopoli sita alla Pineta delle Acque Rosse. La presenza dell’insediamento abusivo non è nuova. Infatti, l’accampamento era segnalato al municipio da oltre un anno. Molto probabilmente, ad essere scoppiata una bombola che ha poi dato luogo alla forte esplosione suddetta. Le fiamme stanno prendendo piede e come anticipato, le difficoltà dei pompieri sono da ricercarsi nell‘impossibilità di entrare nella zona, motivo quest’ultimo che ha reso necessario l’ingresso dalle case popolari di via dell’Appagliatore. Fortunatamente, a seguito del rogo non ci sarebbero persone ferite. Sul posto altre ai vigili del fuoco con due cisterne è presente un’autoambulanza e varie squadre della polizia.

L’ingresso dalle case popolari e i precedenti

Ora, il terreno sul quale è avvenuto il rogo è impervio e con l’acqua rischia di affossarsi. Pertanto, i vigili del Fuoco stanno aprendo la cancellata delle case popolari con la motosega. Una volta entrati, al fine di spegnere l’incendio i pompieri hanno buttato giù i caratteristi canneti e provveduto a mettere in sicurezza l’area. Purtroppo, non è la prima volta che nella zona si verificano tali episodi e se quest’oggi non si fosse riusciti ad entrare dagli alloggi popolari la situazione sarebbe davvero potuta degenerare. Inoltre, se l’incendio si fosse verificato anche solo tra poche settimane, quando molte persone iniziano le vacanze, avrebbe avuto luogo un vero e proprio disastro. Tuttavia e nonostante i precedenti – almeno sei se non oltre quelli verificatesi negli ultimi anni – il municipio non si è rivelato preparato a fronteggiare simili eventualità.