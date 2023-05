Incendio a Roma, le fiamme divorano nella notte un negozio di souvenir

Roma. Un incendio improvviso, questa notte, nella Capitale. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’attività commerciale che si occupava della vendita di souvenir ai turisti. Un certo timore ha fisiologicamente pervaso alcuni residenti che sono stati attratti proprio dal forte odore di bruciato che proveniva dalla struttura coinvolta. Tuttavia, il pronto e rapido intervento dei Vigili de Fuoco ha fatto in modo che le fiamme non si propagassero ulteriormente, limitando i danni potenziali. Ecco cosa è successo dal bollettino arrivatoci dalle sale stampa del Comando di Roma.

Incendio a Roma, fiamme all’ex bar che doveva essere riqualificato: “Facile pensare al dolo”

Roma, incendio nella notte in un negozio di souvenir

Nella nottata di oggi, domenica 14 maggio 2023, intorno alle ore 2.00 circa, il personale e gli operatori dei Vigili Del Fuoco del Comando di Roma, è intervenuto in Via della Dataria, 92 per un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività commerciale destinata a vendita di souvenir. Una chiamata arrivata, insomma, nel cuore della notte e cha subito mobilitato gli operatori che hanno raggiunto in pochissimo tempo il luogo segnalato. Sul posto, nel dettaglio, è intervenuta la squadra 1A che, prontamente, ha estinto l’incendio senza che esso causasse danni strutturali. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’unità di vendita è al momento dichiarata inagibile per danni provocati dal fumo.