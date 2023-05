Roma, incendio in piazza Nicosia: evacuato il ministero della Giustizia

Stamattina è divampato un incendio in piazza Nicosia a Roma, all’esterno del ministero di Giustizia. I cavi della fibra ottica hanno preso fuoco, mandando in tilt il casellario giudiziale nazionale. Le operazioni di spegnimento sono state tempestive, ma non è stato possibile risolvere con altrettanta celerità il problema dei cavi della fibra ottica bruciati.

Evacuati gli uffici del Ministero

È successo oggi, giovedì 11 maggio. Prima il fuoco, poi un fumo denso e tanta paura, prima di riuscire a capire con sicurezza quale fosse l’ordine del rogo. Il personale presente nel Ministero è stato evacuato, seppure solo a scopo preventivo. L’intervento dei mezzi di soccorso è stato tanto tempestivo da circoscrivere i danni sia a persone – nessuno, infatti, risulta ferito o intossicato – sia a cose.

La comunicazione del ministero di Giustizia che ha chiarito quanto successo

Il ministero di Giustizia ha, però, immediatamente diramato comunicazione: “A causa di un incendio, scoppiato in piazza Nicosia a Roma, all’esterno di locali del Ministero, ma che ha interessato i cavi della fibra ottica utilizzati per il sistema nazionale del casellario giudiziale, il servizio è al momento bloccato. Tecnici del Ministero, insieme ai direttori degli uffici e al capo Dipartimento, incaricato immediatamente dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sono sul posto, per coordinare le opere urgenti per il pronto ripristino del servizio. Per ragioni cautelative, è stato evacuato tutto il personale: nessuno ha riportato danni”.

Tecnici al lavoro per riattiva il casellario giudiziale

Frenetici, quindi i lavori per riattivare, nel minor tempo possibile il servizio, perché il casellario giudiziale è un ‘archivio’ importante, in esso sono custodite tutte le informazioni sia in ambito penale, sia civile che amministrativo. Nonostante i lavori per ripristinare nel minor tempo possibile il servizio, al momento, non è ancora dato sapere quando tornerà a funzionare. I lavori sono tuttora in corso.