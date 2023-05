Spavento a Latina, in fiamme due muletti elevatori dentro una fabbrica edile: domato l’incendio

Grande spavento nel territorio di Latina, dove ieri notte i residenti del posto hanno avvistato del fumo fuoriuscire da una nota fabbrica edile della zona. Subito si è pensato il peggio, considerato come all’interno dello stabile fossero probabilmente presenti anche materiali infiammabili. Fortunatamente, in fiamme sono andati solo due mezzi in sosta all’interno, che probabilmente avevano preso fuoco per un corto circuito.

Fiamme all’interno della fabbrica di Latina

Poco dopo le 23 di ieri sera, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Capoluogo a seguito segnalazioni giunte al NUE112 riguardo un incendio. Sul posto in via Don Torello, la squadra territoriale vvf di Latina, constatava la presenza di fiamme che, nel magazzino di una ditta commerciale di materiale edile, stavano coinvolgendo due muletti elevatori.

Le azioni per spegnere il fuoco nello stabile

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non far propagare l’incendio. Successivamente, in collaborazione con le ff.oo., si effettuava un accurato controllo dell’area interessata dall’evento per cercare di risalire alle cause che, al momento, non si sono potute accertare. Non si registrano persone coinvolte. Ai Vigili del Fuoco toccherà ricostruire le dinamiche di questo improvviso incendio, che non ha avuto conseguenze gravi grazie all’intervento tempestivo degli stessi pompieri e all’occhio attento dei residenti locali.

Pericolo polveri sottili nell’aria

I residenti del posto hanno subito mostrato preoccupazione riguardo all’incendio, poiché avveniva all’interno di una fabbrica edile che poteva vedere al suo interno materiali infiammabili o plastiche. Fortunatamente il fuoco ha bruciato solo due mezzi elevatori all’interno dei locali, scongiurando che le fiamme toccassero materiali più sensibili alle fiamme e che potevano liberare nell’aria sostanze tossiche. Ovviamente, i cittadini, a scanso di equivoci, hanno chiesto un preventivo controllo della qualità dell’aria nella zona, al fine di scongiurare ogni tipo di più piccolo problema.