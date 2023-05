Ostia, cade con la bicicletta in un fossato di oltre 4 metri: grave un uomo

Ostia. Momenti di paura questa mattina per un uomo caduto accidentalmente in un fossato mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Una caduta accidentale, a quanto appreso, che poteva avere delle serie conseguenze. L’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso dopo l’intervento tempestivo degli operatori sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che lo hanno tirato fuori dal fossato in cui si trovava.

Cade in un fosso con la bicicletta ad Ostia

Il fatto è accaduto proprio questa mattina, giovedì 18 maggio 2023, intorno alle 10.05, quando la segnalazione è arrivata alla squadra 13A dei Vigili del Fuoco di Ostia. La chiamata parlava di un uomo precipitato in un canale, non in grado di uscirne e in condizioni di pericolo. Così, immediatamente gli operatori dei Vigili del Fuoco si sono diretti verso il luogo della segnalazione, precisamente un fosso situato in Via dei Pescatori incrocio via del Fosso di Dragoncello. All’arrivo sul posto il personale dei Vigili del Fuoco, dopo aver individuato l’uomo in difficoltà, effettuava una manovra per il recupero in sicurezza del malcapitato caduto accidentalmente con la sua bicicletta in un canale alto circa 4/5 metri. Il ciclista, dopo il salvataggio, è stato affidato alle cure del 118 il quale lo trasportava in codice rosso all’ospedale Grassi per ulteriori accertamenti.