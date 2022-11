Roma, si ferma per il panorama…e gli rubano la super bicicletta da 800 euro

Roma. Un attimo di distrazione… e via la bicicletta. Nella mattinata di ieri, sabato 19 novembre 2022, le urla di un uomo che inseguiva un cittadino straniero in via Merulana hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti e dei dipendenti delle attività commerciali che hanno immediatamente allertato il 112, sebbene in un primo mento nessuno ancora avesse capito cosa stava accadendo di preciso. Solamente un frastuono improvviso che ha investito quella strada, e le ingiurie durante la ricorsa a fatica dell’uomo. Dopo qualche istante di concitazione, finalmente, la situazione è apparsa chiara nella sua evidenza: l’uomo stava rincorrendo il responsabile del furto della sua bicicletta, aggravato dal fatto che non si trattava di una bicicletta qualunque, ma di un veicolo ecologico dal valore di ben 800 euro.

Ladri di biciclette a Roma

Dopo qualche minuto, ad ogni modo, i Carabinieri giunti sul posto e sono riusciti a bloccare un 22enne algerino, senza fissa dimora, che si era impossessato di una costosa bicicletta parcheggiata ai margini della carreggiata dal proprietario che era entrato in un negozio per un acquisto. La vittima, accortosi del furto, si è messo all’inseguimento del giovane che, abbandonata la bicicletta, ha tentato la fuga a piedi fino a che è stato fermato dai militari. Il 22enne, durante le fasi degli accertamenti, ha iniziato a dimenarsi, opponendo energica resistenza e proferendo frasi minacciose nei confronti dei Carabinieri che lo hanno arrestato. La bicicletta, del valore di 800 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.