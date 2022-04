Bonus Bicicletta da 600 euro all’anno: requisiti e come richiederlo

Non solo bonus mobilità, gli incentivi green sbarcano anche al livello delle Amministrazioni Comunali. Meno smog, meno traffico sulle strade, più trasporti sostenibili. Sono queste ormai da tempo le linee guida che regolano il settore dei bonus “eco” che adesso però vedono aggiungersi ulteriori possibilità. Oltre al Governo infatti alcuni Comuni in Italia vogliono premiare i cittadini che scelgono mezzi ecologici, come le bici, per spostarsi e recarsi al lavoro.

Cos’è il bonus bici per andare a lavoro

L’iniziativa punta a premiare il dipendente che utilizza la bici per recarsi sul posto di lavoro. In poche parole, come per il bonus mobilità, viene incentivato il trasporto eco sostenibile che, oltre ad avere un basso impatto ambientale, può aiutare a decongestionare il traffico specie nelle ore di punta. Il buono permette di ricevere fino a 50 euro al mese con un limite massimo di 600 euro all’anno.

Grazie al bonus bici – nome tecnico “Bike to Work” – ad ogni modo è possibile avvalersi di un incentivo in base alla modalità scelta. Queste le possibilità:

Ottenere un incentivo sulle spese di utilizzo di servizi di bike sharing

Avere incentivi da 20 centesimi a chilometro percorso fino ad un massimo di 50 euro mensili

percorso fino ad un massimo di 50 euro mensili Avere una riduzione del costo dell’abbonamento del deposito biciclette.

Come richiedere il buono bicicletta da 600 euro

Al momento l’iniziativa, è opportuno sottolinearlo, è nella fase sperimentale. Il progetto-pilota è partito nel Comune di Parma e si rivolge alle aziende nonché agli Enti della Pubblica Amministrazione del territorio. Per richiederlo è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali o consultare il sito Istituzionale della Città.

Come sapere se il bonus bici è attivo nel mio Comune

Come detto l’iniziativa al momento è disponibile solo nel Comune di Parma. Tuttavia non è da escludere che il progetto possa partire anche altrove chiaramente. Per sapere se il bonus bici è attivo nel tuo Comune è sufficiente recarsi sul sito Istituzionale della tua città e consultare la sezione “bandi e avvisi” ricercando le parole chiave.

