Bonus Finestre 2022: requisiti per richiederlo e come funziona

Bonus finestre 2022: strumento indispensabile per regolare la temperatura all’interno degli ambienti, è in arrivo un’agevolazione che permetterà di sostituirle ad un prezzo competitivo sul mercato.

Per fare in modo che svolgano perfettamente la loro funzione, è necessario che le finestre siano adeguate all’abitazione e va da sé che se per mantenerle in “buona salute” un rinnovo periodico è necessario.

Il bonus finestre, anche se sarebbe maggiormente corretto parlare di bonus infissi, ci viene in soccorso. L’agevolazione nel corso del 2022 ha ricevuto una proroga da parte dell’esecutivo e permette di accedere ad una detrazione fiscale sulle spese sostenute per sostituire le finestre e gli infissi della propria abitazione.

Bonus finestre 2022: tutto quello che serve sapere per accedere all’agevolazione

Come detto, quest’agevolazione consente di usufruire di un’agevolazione fiscale per ammortizzare le spese sostenute a seguito del cambio o del rinnovo di finestre ed infissi. Tuttavia, è bene sottolineare che, il bonus finestre è valido solo se correlato ad altri interventi sull‘immobile. Nella fattispecie, ne sono un esempio tutti quei lavori che fanno parte di progetti di ristrutturazione decisamente più ampi come il Superbonus 110% o l’Ecobonus.

Come detto, l’agevolazione interessa gli interventi per la sostituzione di finestre, infissi, nonché la fornitura e l’installazione di vetri, avvolgibili o persiane. Sono inoltre inclusi nel bonus anche le porte e i portoni.

Per accedere alla misura, sarà necessario che l’intervento avvenga per sostituzioni di elementi già installati e dovrà obbligatoriamente riguardare stanze o vani riscaldati, sia per condomini che per edifici unifamiliari.

Infine, va ricordato che a seconda della tipologia di intervento effettuato varierà anche la percentuale dell’importo della detrazione.