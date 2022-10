Cisterna di Latina, a spasso in bicicletta con un coltello di oltre 35 cm nel cestino: denunciato

A spasso per le vie di Cisterna di Latina in bicicletta con un coltello in acciaio da oltre 35 centimetri nel cestino portaoggetti. L’uomo ha parcheggiato il mezzo a due ruoto proprio davanti al Comando di Polizia ed è lì che è stato fermato dagli agenti.

Parcheggia la bici davanti al Comando di Polizia

I fatti risalgono a martedì scorso, 18 ottobre, quando il personale di Polizia Locale di Cisterna veniva allertato da un passante il quale affermava di aver notato un grosso coltello nascosto nel cestino portaoggetti di una bicicletta parcheggiata nell’atrio dell’ex palazzo comunale, lungo Corso della Repubblica, proprio davanti alla sede del Comando.

Nel cesto della bicicletta un coltello da 35 centimenti

Gli agenti effettuavano un’ispezione e verificavano che, effettivamente, avvolto in un panno di stoffa si nascondeva un coltello in acciaio con una lama lunga oltre 35 centimetri, a tutti gli effetti un’arma il cui porto è vietato.

Dopo pochi minuti veniva identificato l’uomo, un italiano di 62 anni, che poco prima aveva lasciato in quel posto la bici per recarsi negli uffici dei Servizi Sociali ubicati al primo piano.

Alla richiesta degli agenti sui motivi della presenza del coltello di quelle dimensioni, l’uomo non dava soddisfacenti spiegazioni, pertanto veniva denunciato per il reato di porto abusivo arma e il coltello sottoposto a sequestro.