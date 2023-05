Ostia, in corso lo sgombero della casa di Roberto Spada: la occupava abusivamente

Roberto Spada, il noto esponente del clan di Ostia, quello diventato ‘famoso’ per la violenta aggressione e quella ‘testata’ nei confronti del via Guido Vicon, i Carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Dalle parole ai fatti. È in corso, proprio in questi momenti, lo sgombero dell’appartamento di, il noto esponente del clan di Ostia, quello diventato ‘famoso’ per la violenta aggressione e quella ‘testata’ nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi. Sul posto, in quell’immobile in, i Carabinieri del nucleo investigativo del gruppo Ostia.

Al via lo sgombero dell’appartamento occupato da Roberto Spada a Ostia In questo momento i Carabinieri del gruppo di Ostia stanno sgomberando l’appartamento che Roberto Spada, con la sua compagna, occupava abusivamente in via Vincon, nella zona di Ostia Nuova. All’arrivo dei militari, il boss non avrebbe opposto resistenza, quindi non si registrano criticità e tensioni. Non pagava luce e gas da anni

Ma facciamo un passo indietro. Roberto Spada, esponente di spicco della criminalità del litorale romano, aveva occupato quella casa più di 20 anni fa. E, oltre a non pagare l’affitto, ovviamente non pagava neanche le utenze di luce e gas, a cui si era allacciato in maniera altrettanto abusiva. Ma adesso, nell’appartamento di via Guido Vincon, al civico n. 27, dove viveva con la moglie ormai da 23 anni, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia. I militari, su delega della Procura della Repubblica di Roma, qualche settimana fa hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma che ha disposto il sequestro preventivo dell’appartamento occupato abusivamente dalla coppia.

Roberto Spada e la sua famiglia hanno sì sottratto energia elettrica, ma non disponevano di alcun titolo che li legittimasse ad abitare l’appartamento di via G. Vincon, gestito dal Comune di Roma per far fronte all’emergenza abitativa. E nei confronti dell’ente è stato accumulato, negli anni, un maxi debito pari a € 43.355,56 per le indennità di occupazione non versate e pari a € 11.063 nei confronti della società gestore della rete elettrica, per l’energia non contabilizzata. Ora, però, è iniziato lo sgombero: Roberto Spada dovrà lasciare quell’appartamento. E consapevole di questo proprio ieri sui social, quasi con ironia, ha pubblicato un post: “Cercasi casa in affitto per noi, imminente, nel X Municipio. Ps: senza busta paga”.