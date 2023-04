Roberto Spada rassicura: ‘Siamo ancora a casa, tutto ok: è un teatrino come sempre…’

621 tra “Mi piace”, “abbracci” e “cuori” per Roberto Spada , che con un post, pubblicato sul suo profilo Facebook, ha voluto rassicurare amici e conoscenti sulla situazione relativa alla casa in cui vive a Ostia , in via. Casa che, a quanto racconta lo stesso Spada e contrariamente a quanto risulta ai carabinieri che sono andati a notificare lo sfratto, non sarebbe occupata abusivamente.

“Qualche guaio?”, scrive sulla bacheca che condivide con la moglie Elisabetta. “Certo!.. ma so che, chi vive nella periferia, sa di cosa parlo: Contratto di locazione inesistente! Ovviamente avevo un contratto Acea e pagavo regolarmente le bollette (non le pubblico ma le consegnerò agli avvocati). Inviavo soldi con bollettini emessi da me, per affitto (documentabili). Oltre al danno la beffa, anzi ulteriore danno: è stato scritto il nome di mio figlio, minore, per un fatto accaduto. Violazione deontologica”.

Roberto Spada, che si mostra sorridente e abbracciato alla moglie in due scatti sotto casa a Ostia, prosegue così: “Lui (riferendosi al figlio, ndr) sta affrontando, grazie a Dio, una messa alla prova in un ambiente sicuro”. Poi, tornando allo sfratto, lancia una frecciatina. “Un bel teatrino come sempre, dai”. E aggiunge l’emoticon con l’occhiolino. Infine conclude tranquillizzando tutti. “Rassicuro chi ci vuole bene, so che siete in tanti”.

Like e commenti

E infatti in poche ore sono arrivati centinaia di like e oltre 170 commenti a supporto di quanto dichiarato da Roberto Spada. “Vai avanti”, “Non ci scalfigge nulla… come sempre testa alta e imparassero a portare rispetto a persone che vivono per il rispetto”, “C’è sempre un po’ di luce per cui vale la pena lottare”, sono solo alcuni dei commenti. Senza contare chi invece insulta i media o le forze dell’ordine che hanno esecuzione al provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Roma.

Ma la solidarietà a Spada non è stata dimostrata solo con cuori e like. Ieri, infatti, una troupe Rai è stata aggredita da alcune persone, mentre stavano riprendendo per testimoniare la vicenda. Alla troupe sono stati lanciati oggetti e sono arrivate minacce e intimidazioni.