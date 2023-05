Roberto Spada cerca casa in affitto a Ostia, l’annuncio su Facebook: ‘Senza busta paga’

Sapeva dello sgombero e sapeva che lì, in quella casa che occupava abusivamente da più di 20 anni, non poteva più stare. E così sui social, dove è molto attivo, ha deciso di pubblicare un post. Una sorta di annuncio per cercare un appartamento in affitto nel X Municipio, sicuramente a Ostia. A patto, però, che il proprietario di casa non richieda la busta paga. È quasi ironico Roberto Spada, esponente di spicco della criminalità del litorale romano: quando si parla di lui, inevitabilmente, si pensa alla sua testata e a quella violenta aggressione nei confronti del giornalista Daniele Piervincenzi. Ed è proprio a ‘casa sua’, in quell’appartamento che occupava abusivamente con la moglie, che questa mattina sono i Carabinieri di Ostia per sgomberare l’immobile.

L’annuncio social di Roberto Spada

Roberto Spada sapeva di avere le ore contate e così ha deciso di pubblicare un annuncio su Facebook: “Cercasi casa in affitto per noi, imminente, nel Decimo Municipio“. Fino a qui nulla di strano, sembra quasi un annuncio come tanti, di quelli che se ne leggono a bizzeffe sui social, tra i vari gruppi di quartiere (e non solo). Poi, però, l’ironia: “Ps, senza busta paga“. Questo è quello che il boss ha scritto ieri mattina, consapevole che sarebbe stato l’ultimo giorno in quell’abitazione che occupava da più di 20 anni. Era lì senza alcun titolo. E, come se non bastasse, negli anni ha anche ‘rubato’ energia elettrica: non ha mai pagato gas e luce. Quasi come se tutto fosse lecito a un boss come lui, cose a cui Roberto Spada non badava. Erano “quisquilie”, rispetto agli affari di cui di solito si interessava.

Lo sgombero questa mattina

E se poche settimane fa i Carabinieri avevano fatto un blitz nella casa occupata proprio da Roberto Spada, ora lo sgombero è concreto. E da questa mattina i militari sono lì, in quell’immobile al terzo piano di via Vincon, nella zona di Ostia Nuova: il boss e la sua famiglia dovranno fare le valigie e andare via dopo ben 23 anni di permanenza. Senza avere titoli. E senza aver mai pagato una bolletta di luce e gas.

Ma Roberto Spada sa che non sarà solo: a quell’annuncio ironico pubblicato su Facebook in molti hanno risposto. Quasi indignati nei confronti di quei proprietari di casa che prima di affittare chiedono delle certezze. Lui è ancora in cerca di consigli: non ha chissà quale pretese, non ha chiesto una casa con giardino o vista mare, una con più stanze. A lui sta bene tutto, purché gliela affittino senza richiedere la busta paga.