Roma, lingue di fuoco dall’asfalto sulla Tiburtina: fiamme in mezzo al traffico

Roma. La terra sputa fuoco! E non si tratta di un’immagine allegorica, né di una metafora. Il fatto è accaduto veramente, a Roma, precisamente nei pressi della stazione tiburtina, dove di continuo c’è un transitare ininterrotto di auto e veicoli, soprattutto durante le ore mattutine. Un video scioccante uscito sulla ben nota pagina Instagram WelcomeToFavelas mostra una colonna di fuoco e fiamme sbucare dall’asfalto: un sfiato incendiario e infernale, vicino al quale continuano a transitare le auto. Ecco qualche immagine e frame presa dal video in questione.

Incendio a Roma, le fiamme divorano nella notte un negozio di souvenir

Lingue di fuoco dall’asfalto a Roma

Con ogni probabilità il fatto è recentissimo. Infatti, la pubblicazione del video da parte di WelcomeToFavelas è avvenuta proprio nell’ultima ora di oggi, mercoledì 24 maggio 2023: nel video si vedono le auto passare di fianco ad una colonna di fuoco abbastanza preoccupante, mentre un agente della Polizia Locale invita gli utenti del traffico a continuare la loro traversata senza badare troppo a quel che sta accadendo. Fuoco e fiamme che provengono direttamente dal terreno, dall’asfalto, accompagnate da una lunghissima colonna di fumo.

Fiamme sulla Tiburtina, in mezzo al traffico

La potenza e il gettito delle fiamme è impressionante: sembra un drago che sta spuntando fuoco da qualche luogo sotterraneo della Capitale. Ad ogni modo, la situazione sembra largamente sotto controllo: sul posto ci sono anche gli operatori dei Vigili del Fuoco che stanno intervenendo. Nel secondo video del carosello, la situazione sembra già in parte addomesticata. Rimane sconcertante, ad ogni modo, quanto sia impossibile prevedere cosa accadrà a Roma durante una normale giornata di lavoro e….di traffico.

Cosa è successo sulla Tiburtina

Nella mattinata odierna, mercoledì 24 maggio 2023, alle ore 12:00 circa, la Sala Operativa del Comando VVF Roma ha inviato due squadre, un’autobotte, il Carro Schiuma e il CRRC ( Carro Rilevamento Chimico Radioattivo), in Via Tiburtina angolo Via di Portonaccio, per l’incendio di alcuni cavi interrati. Un fumo denso fuoriusciva anche dai tombini, ha suggerito la momentanea chiusura precauzionale della Via Tiburtina in entrambe le direzioni. Infatti, dopo poco, sono seguite anche le fiamme come testimoniato dal video. Sono tutt’ora ancora in corso le operazioni di spegnimento. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.