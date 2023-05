Tiburtina, spaventoso incendio a Colli Aniene: fiamme vicino alla pista del ghiaccio (FOTO E VIDEO)

Un altro incidendo nel IV Municipio di Roma. Dopo le fiamme fuoriuscite dal tombino in via Tiburtina, nel primo pomeriggio di oggi, 24 maggio, ecco che un altro rogo è divampato stavolta a Colli Aniene. L’incendio è scoppiato intorno alle ore 19:00 all’incrocio fra via degli Alberini e via Grotta di Gregna, nei pressi dell’ex pista del ghiaccio. Una grossa nube di fumo nero si è levata in cielo, tanto da far pensare che a incendiarsi fosse un vicino deposito di pneumatici, per fortuna rimasto indenne dalle fiamme.

Ad andare a fuoco, invece, sterpaglie e un grosso cumulo di rifiuti abbandonati, tra cui anche probabilmente rifiuti tossici, che hanno provocato la nuvola nera che ha destato tanta preoccupazione tra i residenti. Sul posto, chiamati proprio dai cittadini, sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale per la gestione della viabilità.

Fiamme domate

L’incendio è stato domato in circa un’ora. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico, data anche l’ora di punta. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il rogo. Saranno i vigili del fuoco, di concerto con le forze dell’ordine intervenute, a far luce su quanto accaduto. Nessuno è rimasto ferito o intossicato a seguito dell’incendio.

Poco prima, come detto, un altro incendio aveva colpito lo stesso Municipio. In Via Tiburtina, angolo Via di Portonaccio, sono andati a fuoco alcuni cavi interrati. Un fumo denso è fuoriuscito anche dai tombini. A causa dell’incendio, per precauzione è stata chiusa la Via Tiburtina in entrambe le direzioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, più un’autobotte, il Carro Schiuma e il CRRC ( Carro Rilevamento Chimico Radioattivo) per bloccare le fiamme. L’intervento è durato circa un’ora. Anche in questo caso ci sono state pesanti ripercussioni sul traffico stradale, sia sulla Tiburtina che nelle vie limitrofe.