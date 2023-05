Paura a Pomezia, incendio alla Crik Crok (FOTO)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 29 maggio, allo stabilimento Crik Crok di Pomezia, in via Pontina. Il fumo ha iniziato a fuoriuscire intorno alle ore 17:30. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con tre mezzi, l’Aps, l’autopompa e l’autoscala, e la protezione civile.

I dipendenti sono stati fatti uscire dal magazzino dove l’incendio è scaturito, ma – vista la tempestività dell’intervento – le fiamme sono state tenute sotto controllo piuttosto agevolmente dai vigili del fuoco, tanto che due dei mezzi inviati sono rientrati in caserma, lasciando sul posto solo un’autopompa. La colonna di fumo bianca, visibile dalla Pontina, aveva destato curiosità tra gli automobilisti, che preoccupati avevano chiamato il numero unico delle emergenze.

I controlli

L’intervento è comunque durato più di un paio d’ore, in quanto sono stati eseguiti tutti i controlli di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Pomezia. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno scaturito l’incendio. Si pensa a un probabile corto circuito.