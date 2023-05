Pontina, incidente tra quattro auto: due feriti, traffico in tilt

Brutto incidente sulla Pontina, dove nella tarda mattinata di oggi si sono scontrate violentemente quattro auto, provocando due feriti. Il sinistro è avvenuto al chilometro 25.500, in direzione Roma, all’altezza della zona industriale di Pomezia nord, intorno alle ore 9:30, proprio in contemporanea con lo scontro avvenuto in via Arno, in prossimità di via di Pratica di Mare.

Caos nelle strade: traffico paralizzato verso la Capitale

Lo scontro tra i quattro veicoli è stato molto violento. Ancora non si conoscono le cause, ma a seguito dell’urto due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi e i sanitari del 118 con 4 ambulanze.

Immediatamente si sono formate code lunghe oltre 6 chilometri verso Roma. Traffico e ripercussioni anche dentro Pomezia, con automobilisti che, tentando di deviare verso via Pratica di Mare, si sono trovati imbottigliati nel traffico dei lavori programmati in questa strada e nelle ripercussioni dell’incidente appena accaduto su via Arno, nei pressi dell’aeroporto militare di Pratica di Mare.

Feriti padre e bimba di 6 anni a Pratica di Mare

E proprio nell’incidente di via Arno sono rimasti feriti in modo serio, entrambi in codice rosso, padre e figlioletta di appena 6 anni. I due erano a bordo del furgone che ha tamponato violentemente un altro furgone. Il conducente del primo mezzo pesante non si è accorto che il secondo furgone era fermo a causa dei lavori in corso per il rifacimento del manto stradale e lo ha preso in pieno. Il tamponamento, violento, ha coinvolto altre due vetture ferme, rimaste danneggiate.

Quattro in tutto, quindi, i veicoli coinvolti nel sinistro, mentre i due feriti, entrambi in codice rosso, sono stati trasportati uno al Policlinico Gemelli e l’altra al Bambino Gesù. Sul posto, vista l’emergenza, è intervenuta l’eliambulanza per portare la piccola in ospedale a Roma.