Pomezia, devastante incendio nella notte: distrutto un appartamento, vigili del fuoco al lavoro per ore (VIDEO)

Un terribile incendio ha colpito questa notte, intorno alle ore 2:30, un appartamento a Pomezia. Il rogo è scoppiato in un’abitazione di via Catullo, al civico 66, posta al secondo piano. Le fiamme in pochissimo tempo hanno coinvolto l’intero appartamento, devastandolo.

Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco con ben 6 squadre. I pompieri, arrivati intorno alle 2:45, hanno lavorato incessantemente fino alle 7:00 di questa mattina.

I soccorsi

Fortunatamente le persone che abitano nell’appartamento colpito dall’incendio sono riuscite ad uscire prima che le fiamme distruggessero tutti gli interni. Non risultano quindi feriti. L’unica persona rimasta leggermente intossicata è una donna, residente nell’appartamento sovrastante a quello incendiato. Il fumo, infatti, le ha provocato un lieve malore, per il quale è stata soccorso dai sanitari del 118. La signora è stata precauzionalmente trattata con l’ossigeno.

Sul posto è intervenuto appunto il personale del 118, oltre ai carabinieri della Compagnia di Pomezia. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.