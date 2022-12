Brutto risveglio a Roma, scoppia l’incendio in cucina: scatta l’allarme nel palazzo (FOTO)

Brutto risveglio stamani, venerdì 2 dicembre 2022, per i residenti di una palazzina situata in Via Luchino Dal Verme teatro di un incendio in un appartamento. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco che hanno immediatamente circoscritto le fiamme.

Il rogo al Pigneto

L’allarme è scattato poco dopo le 6.30. Le squadre operative dei Vigili de Fuoco, inviate dalla sala operativa, sono intervenute al civico 116 (siamo in zona Pigneto). Qui, al secondo piano, si è sviluppato un rogo partito dalla cucina per cause tuttora in fase di accertamento. Grazie al tempestivo intervento gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme al solo locale riuscendo poi ad estinguerlo definitivamente.

Nessun ferito

Nella circostanza fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Presenti sul posto ad ogni modo anche le forze dell’ordine e i sanitari del 118. Diverse le persone affacciatesi in strada per capire cose stesse accadendo.

