Spaccio al Pigneto, tre arresti da parte della Polizia. Gli Agenti del Commissariato San Lorenzo hanno fermato nel quartiere un uomo di 31 anni che, alla vista degli agenti, ha tentato di ingoiare un ovulo di cocaina senza riuscirci. Sono quindi scattati i controlli di rito e, nella sua autovettura, sono stati trovati altri 3 grammi di sostanza. I controlli sono quindi stati estesi alla sua abitazione dove la Polizia ha scoperto una vera e propria attività familiare.

Spaccio di “famiglia” a Roma

Nel corso della perquisizione domiciliare condotta nella residenza dell’uomo, sita in Via Einstein, zona Portuense, i poliziotti hanno sorpreso infatti la moglie e il cognato del ragazzo nell’atto di confezionare diverse dosi droga.

Il sequestro

Gli investigatori hanno anche scoperto, nell’appartamento, una pistola Beretta 9/21 con matricola abrasa e munizionamento. Oltre all’arma detenuta illegalmente e al materiale atto al confezionamento sono stati sequestrati circa 400 grammi di hashish e 1000 euro in contanti.

Chi sono le persone arrestate

Di conseguenza tutti e tre i sospettati, Il 31enne, cittadino kosovaro, e gli altri due, entrambi italiani e di 24 anni, sono stati arrestati. La misura è stata in seguito convalidata dall’Autorità Giudiziaria, disponendo la misura degli arresti domiciliari per il 31 enne, mentre nessuna misura è stata applicata per gli altri due.

Foto di repertorio