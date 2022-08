Pigneto: strada sporca e spazzatura ovunque, i cittadini si sfogano sui social (FOTO)

Sporcizia dappertutto in Via Alberto da Giussano a Roma, in zona Pigneto, i residenti si sfogano sui social nei gruppi di quartieri. Le foto attirano subito diversi commenti di indignazione perché la strada è davvero in condizioni pessime: la spazzatura è sia sul marciapiede che sul ciglio della strada, tra plastica, buste e altri rifiuti vari. In molti chiedono a gran voce l’intervento di AMA, altri ribattono che gli Enti competenti sono stati avvisati. Ma, purtroppo, la situazione non è cambiata.

Foto dal gruppo sei del Pigneto se…