Attimi di paura a Roma: principio d’incendio sul bus ATAC: era in servizio da 18 anni

Attimi di paura nella notte appena trascorsa a Roma dove un bus Atac è stato interessato da un principio d’incendio sprigionatosi dal vano motore. Il mezzo stava rientrando nella rimessa quando si è verificato l’inconveniente e pertanto a bordo non c’erano passeggeri. Illeso comunque anche il conducente.

Era in servizio dal 2004

Il tutto è successo intorno all’1.30 di questa notte. L’autobus stava percorreva via Monti di Pietralata in direzione della rimessa, senza passeggeri a bordo, quando, come detto, si è sviluppato il principio d’incendio dal vano motore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone. Il mezzo era in servizio da 18 anni e faceva parte del lotto dei bus in procinto di essere sostituito dai nuovi arrivi già previsti nel 2023. A renderlo noto è la stessa azienda Atac in una nota.

Il principio d’incendio nella rimessa ATAC

Circa una settimana fa lo ricordiamo un altro principio di incendio aveva interessato una vettura situata all’interno di una rimessa (quella di Via di Monte Sacro, ndr). Le fiamme in quella circostanza avevano lambito il pacco batterie di un filobus ma fortunatamente la circostanza non ha provocato feriti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Ieri a fuoco un bus della Roma TPL

Ad ogni modo quello di stanotte è il secondo mezzo del trasporto pubblico che prende fuoco nelle ultime ore. Ieri, lo ricordiamo, un bus della Roma TPL è andato completamente distrutto dalle fiamme. L’incendio è scoppiato nei pressi di un deposito e non ha lasciato scampo alla vettura rimasta carbonizzata. L’episodio si è registrato intorno alle 3.00 in Via in via di Valleranello, 281: dapprima si è sprigionato il fumo, poi le fiamme che hanno ricoperto l’intera carrozzeria dell’autobus coinvolto dall’incendio. La segnalazione è arrivata poi ai Vigili del Fuoco che in pochissimi minuti hanno raggiunto il rogo. Fortunatamente anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta.

Foto di repertorio