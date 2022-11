Paura a Roma: un autobus a fuoco nella notte, completamente distrutto dalle fiamme

A Roma è ritornato il flambus. Una vettura TPL durante la nottata ha preso letteralmente fuoco all’improvviso, nei pressi del deposito, bruciando per diversi minuti. Non si conoscono le cause che hanno generato l’incendio, quel che è certo è che il mezzo ora è ridotto davvero male, dopo che le fiamme lo hanno letteralmente divorato. Una nottata di paura, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolto dall’incendio. Stando alle prime frammentarie informazioni, è probabile che l’autobus non fosse neppure in servizio, dal momento che si trovava proprio nel deposito TPL. Nessuna persona, dunque, è rimasta coinvolta dal disdicevole incidente che, purtroppo per la Capitale, non rappresenta un caso isolato.

Roma, principio di incendio in un autobus: intervengono i Vigili del Fuoco (FOTO)

Il fatto è andato in scena nella nottata di oggi, mercoledì 30 novembre, come segnalatoci anche dagli operatori intervenuti sul posto per le operazioni di spegnimento. Erano circa le 3.07 del mattino, quando da un autobus fermo nei pressi del deposito TPL in via di Valleranello, 281, qualcosa ha iniziato ad andare in ”escandescenza”, nel senso letterale. Dapprima il fumo, poi le fiamme che si sono generate all’improvviso e hanno ricoperto l’intera carrozzeria dell’autobus coinvolto dall’incendio. La segnalazione è arrivata poi ai Vigili del Fuoco che in pochissimi minuti hanno raggiunto il rogo, con un’aps e un’autobotte per poter portare a termine le operazioni di spegnimento. Ma quando gli operatori sono giunti sul posto, le fiamme erano già alte. C’è voluto del tempo prima di portare a termine l’operazione, ma poi le fiamme sono state completamente domate. Alla fine, però, l’autobus è andato completamente distrutto, ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. Nell’ultima ora è arrivato un comunicato Atac che specifica quanto segue.