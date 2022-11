Roma, principio d’incendio questa notte in una rimessa Atac: coinvolto filobus (FOTO)

Roma. Momenti di tensione questa notte a seguito di un principio di incendio sviluppatosi all’interno di una rimessa Atac. Le fiamme hanno lambito il pacco batterie di un filobus ma fortunatamente la circostanza non ha provocato feriti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco presenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Il principio d’incendio nella rimessa Atac

Questa notte alle ore 01:15 circa, due squadre dei Vigili del Fuoco e un’autobotte, sono intervenute in Via di Monte Sacro 10 all’interno di una rimessa dell’Atac per l’incendio del pacco batterie di un filobus. Come anticipato, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita a causa del rogo. Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.