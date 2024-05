Momenti di paura ieri a Roma nella zona di Fidene teatro di un brutto incidente nel pomeriggio. Un’auto, per cause da accertare, ha colpito un palo Acea. Il conducente è stato portato in Ospedale, sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale. Lo schianto è avvenuto davanti alla scuola.

Brutto sinistro ieri a Roma nord quando erano da poco passate le 17.00. Un’auto, una Toyota Yaris, per cause in corso di accertamento, ha colpito un palo Acea, incrinandolo. L’impatto, avvenuto davanti all’IC Fidenae (chiuso fortunatamente essendo domenica), è stato piuttosto violento ed ha provocato danni ingenti al veicolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 unitamente agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del III gruppo nomentano. Presenti anche i tecnici Acea.

Incidente a Fidene domenica pomeriggio: schianto in Via Russolillo

L’incidente si è verificato esattamente in Via Don Giustino Russolillo in corrispondenza del civico 53. Nel sinistro non risultano altri veicoli coinvolti pertanto l’auto avrebbe fatto tutto da sola: tra le ipotesi al vaglio dai caschi bianchi impegnati negli accertamenti quella di un possibile malore, un colpo di sonno o una distrazione alla guida.

Di certo c’è che il conducente del mezzo, un uomo italiano, è stato portato in Ospedale al Policlinico Umberto I anche se non è stato possibile risalire al triage del pronto soccorso. Le sue attuali condizioni non sono per questo al momento note. Ad ogni modo alcuni utenti, sul gruppo Facebook “Sei de Fidene se…”, riferiscono di aver visto l’automobilista comunque “vigile e cosciente“. La speranza di tutti è allora che, chiaramente, le conseguenze per l’uomo non siano state gravi.

